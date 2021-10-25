İSTANBUL (Habermetre) - Oyuncak Hikayesi 4 Esenlerli çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak olan Oyuncak Hikayesi filminin dördüncü serisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde beyaz perdeye yansıyacak.

Etkinlik Türü: Sinema

Etkinlik Tarihi: 31 Ekim 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 13: 00

Açık Hava Konserleri - Rüzgarlı Tepenin Çocukları Tüm İstanbul'dan yoğun ilgi gören Esenler Belediyesi'nin Açık Hava Konserleri 8 Temmuz Perşembe günü sevilen müzik grubu Rüzgarlı Tepenin Çocukları konserimizle devam ediyor.

Sınav Rehberim MURAT ARDA Öğrencilerin zorlu sınav maratonunda nasıl başarılı olacağını konuşuyoruz www. radyoesenler. com

ESEV Dost Meclisi ESEV eğitmenlerinden oluşan Dost Meclisi ekibiyle her ay farklı bir program gerçekleştiriyoruz. Bu ay ise bozkırın tezenesinin üstadı...

Beyaz Hüzün Ayberk, Büyük Çerkez Sürgünü sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Annesini bir cami köşesinde kaybettikten sonra yapayalnız...

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