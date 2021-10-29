Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni, eşini ve arkadaşını öldürdü

NBC San Diego'nun bildirdiğine göre, polisler geçen hafta şehrin East Village'deki bir apartmana gittiğini ve orada Abulaban'ın eşi Ana'nın ve arkadaşı Rayburn Barron'un cesedini bulduklarını belirtti.

KIZININ TABLETİNE SES KAYDEDİCİ UYGULAMASI YÜKLEDİ

Bölge Savcı Yardımcısı'nın raporuna göre Ali Nasser, eşi Ana'yı18 Ekim'den beri takip ettiğini, geçen haftanın sonlarında eşinin kaldığı lüks bir daireye zarar verdiğini ve kızının iPad'ine evdeki sesleri dinleyebilmesi için bir uygulama yüklediğini söyledi.

EŞİNİ VE ARKADAŞINI AYNI EVDE BASTI

İddiaya göre, geçen Perşembe öğleden sonra, Ali Nasser karısını başka bir adamla konuştuğunu duyduktan sonra elinde dolu bir tabanca ile daireyi ziyaret etti ve arkadaşı Barron'u eşiyle beraber yakaladı.

Arkadaşı Barron'u boynundan, yanağından ve kafasının arkasından yakın mesafeden üç el ateş etmesinden sonra eşini de başından vurduğu öğrenildi. Polisler, Abulaban'ın 911'i arayıp cinayetleri rapor eden kişi olduğunu öne sürüyor.

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Daha öncelerinde de aile içi şiddet olayları yaşanmaktaydı. Ali, eşini daha önce bir olayda iterek yaraladığı rapor edildi, fakat herhangi bir yasaklama emrinin çıkarılmadığı da anlaşıldı.

TIKTOK'TA NEREDEYSE 1 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP

JinnKid olarak tanınan Abulaban, oyunlardaki NPC'lerin yapay zekasıyla ve animasyonlarıyla dalga geçtiği videolar çekerek Reddit, 9GAG gibi platformlardan ünlü olmuştu. Son birkaç yıldır TikTok'ta 955.000, YouTube'da ise 170.000 takipçiye sahipti. Jinnkid'in olaydan 1 hafta önce yüklediği son video Scarface'den Tony Montana taklidiydi.

Abulaban şu anda kefaletsiz olarak 5 Ocak'ta yapılacak ön duruşmayı bekliyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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