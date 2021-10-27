Oxygen Esports VALORANT oyuncusu toronto takım tekliflerine açık!

Oxygen Esports VALORANT oyuncusu Erdem "toronto" Soğukpınar takım tekliflerine açık olduğunu duyurdu. Başarılı oyuncu sosyal medyadan hazırladığı bir görsel ve açıklama ile birlikte yeni yuvasını arıyor!

VALORANT esporunun sevilen isimlerinden biri olan toronto'nun açıklamaları ise şöyle:

Oxygen Esports ile 1,5 yıllık başarılı bir süreden sonra, başka bir takım ile yola devam etmeye karar verdim(k). Son 18 ayda ekip olarak çok şey başardık ve tüm OXG ekip arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.Ekstra olarak Mavera, Turko ve Paura'ya da bu yolda eşlik ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu kanıtlamak için yola çıktık ve bunu başardığımızı hissediyorum. Henüz 20 yaşında olduğum için rekabetçi bir oyuncu olarak yolculuğumun daha yeni başladığına inanıyorum. Kazanmak için çok motiveyim ve en üst düzeyde rekabet etmek için gereken her şeyi yapacağım. Şu anda takım tekliflerine açığım.

Oyuncunun bazı yurt dışı takımları ile görüşeceği tahmin ediliyor. Bakalım toronto'nun VALORANT macerası nerede devam edecek?

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