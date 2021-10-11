Overwatch'ta Cadılar Bayramına özel Reinhardt kostümü yayınlandı - Haberler
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Overwatch'ta Cadılar Bayramına özel Reinhardt kostümü yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Overwatch'ta Cadılar Bayramına özel Reinhardt kostümü yayınlandı

Blizzard Cadılar Bayramı etkinliğine özel Overwatch'a yeni kostümler getiriyor. IT'ten ürpertici bir pennywise videosu ve Reinhardt'a özel bir kostüm yayınlandı.

Reinhardt'ın yeni etkinlik kostümü Draugr olarak tanıtıldı. God of War'un 2018 yılında çıkan oyunundaki draugr İskandinav folklorunda ölümsüz bir yaratıktır.

Oyuncular, Reinhardt'ın Alman mirası göz önüne alındığında kostümün İskandinav bir yaratık olarak çıkmasını eleştirdiler, Ancak yine de bu görünümünde kesinlikle bir Viking havası oluşturuyor.

Reinhardt'ın çekicine İskandinav dokunuşu yapıldı. Ahşap detaylar ve ek mavi aydınlatma ile büyük bir baltaya dönüştürüldü. Bu kesinlikle uzak durmak istediğimiz bir yangın saldırısı olacak.

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Overwatch'ın Reinhardt için Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geri döndüm. Overwatch Halloween Terror'da Draugr Reinhardt olarak moralinizi yüksek tutun." şeklinde açıklama yaptı

Overwatch Cadılar Bayramı etkinliği 12 Ekim'de başlayacak 2 Kasım'a kadar devam edecek. Diğer gelecek yeni kaplamalar da dahil olmak üzere etkinlik hakkında daha fazla bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Overwatch'ta Cadılar Bayramına özel Reinhardt kostümü yayınlandı - Haberler
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