Overwatch'ta Cadılar Bayramına özel Reinhardt kostümü yayınlandı

Reinhardt'ın yeni etkinlik kostümü Draugr olarak tanıtıldı. God of War'un 2018 yılında çıkan oyunundaki draugr İskandinav folklorunda ölümsüz bir yaratıktır.

Oyuncular, Reinhardt'ın Alman mirası göz önüne alındığında kostümün İskandinav bir yaratık olarak çıkmasını eleştirdiler, Ancak yine de bu görünümünde kesinlikle bir Viking havası oluşturuyor.

Reinhardt'ın çekicine İskandinav dokunuşu yapıldı. Ahşap detaylar ve ek mavi aydınlatma ile büyük bir baltaya dönüştürüldü. Bu kesinlikle uzak durmak istediğimiz bir yangın saldırısı olacak.

Overwatch'ın Reinhardt için Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geri döndüm. Overwatch Halloween Terror'da Draugr Reinhardt olarak moralinizi yüksek tutun." şeklinde açıklama yaptı

Overwatch Cadılar Bayramı etkinliği 12 Ekim'de başlayacak 2 Kasım'a kadar devam edecek. Diğer gelecek yeni kaplamalar da dahil olmak üzere etkinlik hakkında daha fazla bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

