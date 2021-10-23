Overwatch BattleTag Değiştirme Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Overwatch BattleTag değiştirme kısa süreliğine tüm oyuncular için ücretsiz oldu. Blizzard tüm oyunculara bir kereliğe mahsus isim değiştirme şansı verecek.

Geçtiğimiz günlerde Blizzard sevilen Fps oyunu Overwatch yeni bir etkinlik duyurmayı planlıyordu. Oyunun kovboy karakteri McCree'ye odaklanan hikaye odaklı etkinlik öncesi Blizzard'dan yeni bir karar geldi. Sevilen karakterin adını değiştirmeye karar veren firma, McCree'nin yeni adını duyururken oyunculara da ücretsiz BattleTag değiştirme hakkı tanıdı.

Böylece McCree'nin yeni ismi Cole Cassidy oldu. Karakterin adını değiştiren Overwatch ekibi oyunculara da aynı hakkı tanıyarak aşağıdaki duyuruyu yaptı.

Her hesap için bir kez ücretsiz BattleTag yenileme hakkına sahip olacağınızı belirtelim. Bu bağlantı üzerinden isim değiştirme hakkınızı talep edebilirsiniz.

McCree'nin Adı Neden Değiştirildi?

Activision Blizzard uzun bir süredir skandal davalarla başa çıkmaya çalışıyor. Şirket içi yaşanan problemler arasında ise taciz olayları, toksik bir iş ortamı ve kadın çalışanları hedef alan tavırlar olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Activision'a karşı onlarca soruşturma açıldı ve oyun devi hukuki bir bataklığa sürüklendi.

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Bu dönemde birçok isim şirketle yollarını ayırırken bazı çalışanlar da protesto başlattı. Geçtiğimiz günlerde yazışmalarına dair bir ekran görüntüsü paylaşılan Jesse McCree ise şirketten ayrıldı. Davalarda ismi geçen kişilerle oyun karakterleri arasında hiçbir bağın bulunmasını istemeyen Blizzard, kovboy karakterin yeni adını Cole Cassidy yaptı.

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