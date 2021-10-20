Outriders, Age of Empires IV ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor
Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı
Her ay oyun dünyasının sevilen yapımlarını kullanıcılarıyla buluşturan Xbox, önümüzdeki hafta içerisinde Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları duyurdu. Dövüş türünün popüler oyunlarından Dragon Ball FighterZ ve Square Enix tarafından Nisan ayının başında piyasaya sürülen Outriders da listede bulunuyor.
Ekim ayının son haftasında Game Pass'e eklenecek oyunlar listesi
Outriders — eklendi
21 Ekim
Dragon Ball FighterZ
Echo Generation
Everspace 2
28 Ekim
Age of Empires IV
Alan Wake's American Nightmare
Backbone
Bassmaster Fishing 2022
Nongunz: Doppelganger Edition
The Forgotten City
Kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi
Carto
Celeste
Eastshade
Five Nights at Freddy's
Knights & Bikes
Unruly Heroes
Comanche