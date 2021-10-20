Outriders, Age of Empires IV ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor

Her ay oyun dünyasının sevilen yapımlarını kullanıcılarıyla buluşturan Xbox, önümüzdeki hafta içerisinde Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları duyurdu. Dövüş türünün popüler oyunlarından Dragon Ball FighterZ ve Square Enix tarafından Nisan ayının başında piyasaya sürülen Outriders da listede bulunuyor.

Ekim ayının son haftasında Game Pass'e eklenecek oyunlar listesi

Outriders — eklendi

21 Ekim

Dragon Ball FighterZ

Echo Generation

Everspace 2

28 Ekim

Age of Empires IV

Alan Wake's American Nightmare

Backbone

Bassmaster Fishing 2022

Nongunz: Doppelganger Edition

The Forgotten City

Kütüphaneden çıkarılacak oyunlar listesi

Carto

Celeste

Eastshade

Five Nights at Freddy's

Knights & Bikes

Unruly Heroes

Comanche

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