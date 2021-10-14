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Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi Nakkaş Kavşağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Harun K. idaresindeki 68 ABG 840 plakalı Opel marka otomobil kavşaktan dönüş yapan Fethi Ç. yönetimindeki 68 AAZ 704 plakalı Seat marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilde hurdaya dönerken sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Son Dakika Haberleri
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