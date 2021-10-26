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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Şahin (71) idaresindeki 16 Y 4727 plakalı otomobil, sokaktan karşıya geçmeye çalışan Selime Yeni'ye (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yoldan geçerken kazayı gören polisler yardıma koştu. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

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