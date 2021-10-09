Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu - Haberler
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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu

Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye havaya fırladı.

Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye havaya fırladı. Feci kazada ağır yaralanan motosikletli kurye, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün akşam 17.00'de Hadımköy'de meydana geldi. Oğuz Çetin yönetimindeki 34 ABM 841 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Fırat Gezer yönetimindeki 34 ZN 0158 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde karşı şeride geçtiği sırada yaşanan çarpışmanın etkisiyle motokurye Oğuz Çetin, metrelerce havaya fırladıktan sonra asfalt yola düştü. Feci kazada ağır yaralanan motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Hadımköy Polis Merkezi'ne götürülürken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu

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Haber: Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu - Haberler
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