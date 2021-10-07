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Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı. Ayı telef olurken, araçta ağır hasar meydana geldi.

Kaza Bursa otobanı Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı. Kaza sonucu aracın altında kalan ayı telef oldu. Şans eseri araçta yaralanan olmadı. Telef olan ayı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu
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