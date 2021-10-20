OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU - Haberler
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OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 397 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği ' Thor' ile yapılan aramada, 397 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, poşet içinde 397 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesi için emniyete götürüldü.

OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 397 GRAM KOKAİNİ 'THOR' BULDU
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