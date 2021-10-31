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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı.

ADANA (İHA) - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Akıllıoğlu hayatını kaybetti. Araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kamışlı yolunda meydana geldi. Mehmet Akıllıoğlu yönetimindeki 01 RF 785 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü istikametine giderken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan, Mehmet Akıllıoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan iki yaralı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.

Yaralanan İsmail Avcu ile Mehmet Arık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Balcalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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