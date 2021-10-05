Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Dereli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kümbet köyünden Çıkrıkkapı mevkiine seyir halinde bulunan İsmail Tekneci idaresindeki 34 RSV 10 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacı Deresi'ne yuvarlandı. Kazada sürücüsü İsmail Tenekeci yaralanırken, araçta bulunan Mesure Tenekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, Mesure Tenekeci'nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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