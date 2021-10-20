Otokar'ın elektrikli otobüsü Kent Electra'nın Avrupa tanıtımları devam ediyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 12 metrelik elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra'nın Avrupa tanıtımlarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, ileri teknolojiye sahip modern otobüslerini Avrupa'nın dört bir yanında tanıtmaya devam ediyor.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlayıp ürettiği araçlarıyla büyük beğeni toplayan Otokar, yolcu taşımacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra'nın Avrupa tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa süre önce Münih'teki IAA Mobility 2021'de, 6 günde 2 bini aşkın kişiyi taşıyan Kent Electra'nın Avrupa tanıtım turu kapsamında sonraki durakları İspanya ve Romanya oldu. Şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen araç, İspanya'daki özel ve kamu toplu taşıma şirketleri tarafından test edildi, ardından ise Romanya'da Gala Tranzit etkinliğinde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Otokar AR-GE mühendislerinin küresel ölçekteki deneyimleriyle geliştirilen Kent Electra, geniş iç hacmi ve yolcular için sunduğu üst düzey konfor ile yetkililerin beğenisini kazandı.

Alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan Otokar'ın elektrikli otobüsü Kent Electra, sergilendiği tüm etkinliklerde dikkati çekiyor. Sektörün en iddialı araçları arasında yer alan Kent Electra'nın, Münih'te başlayan tanıtım faaliyetlerine İspanya ve Romanya'nın ardından gelecek günlerde İtalya ve Fransa'da devam edilecek.

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan Kent Electra, tasarımının yanı sıra konforu, sahip olduğu teknolojiler ve güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkıyor.

Kent Electra, tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor. Araç, geniş iç hacmi ile yolcuları için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.