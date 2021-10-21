ÖSYM şifremi unuttum ne yapmalıyım? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum nasıl alınır?

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte üniversiteler güz yarıyılına yüz yüze eğitimle kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler ise tercih sonuçlarını öğrenmek ya da tercihler hakkında bilgi almak üzere ÖSYM'nin resmi internet sitesine sık sık giriş yapıyorlar. Ancak bazı kimseler ÖSYM şifresini unuttuğu için sisteme giriş yapamıyor. Bu haberimizde ÖSYM şifremi unuttum ne yapmalıyım? ÖSYM şifremi unuttum, güvenlik sorusunu hatırlamıyorum ne yapacağım sorularını cevaplayacağız. Detaylar haberimizde…

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

ÖSYM şifresini unutanlar, e-devlet vasıtasıyla sisteme giriş yapabilmektedirler. Yine de ÖSYM şifresi alarak sisteme giriş yapmak isterseniz, sisteme giriş kısmında "şifremi unuttum"u seçebilirsiniz. Açılan ekranda TC kimlik numaranızı ve güvenlik numarasını yazın ve ileri butonuna tıklayın. İleri dedikten sonra açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol edin. Ayrıca nüfus cüzdanı seri numarasını eksiksiz bir şekilde girin. Güvenlik sorusu kısmında ise şifrenizi oluşturma aşamasında girdiğiniz yanıtı girmenizi gerekir.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTTUM, YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

Eğer ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi daha önce aldığınız ÖSYM merkezine nüfus cüzdanı veya pasaportları ile birlikte başvurarak, 5,00 TL'lik ücret karşılığında yeni şifrelerinizi edinebilirsiniz.

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