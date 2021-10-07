Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşları ziyaret etti

OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Kadirli ve Toprakkale ilçelerinde yaşayan 100 yaş ve üzerinde olan vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden kadın jandarma personelleri, yaşlılara çiçek ve çeşitli hediyeler verdiler. Ziyaret ettikleri yaşlılarla bir süre sohbet ederek "Dünya Yaşlılar Günü"nü kutlayan jandarma personeli, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Jandarma Komutanlığı

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