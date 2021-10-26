OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Kitap Fuarı okuyucularıyla buluştu

Kitap Fuarı'nı 4 günde 30 bin kitapsever ziyaret etti

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nı 4 günde 30 bin vatandaş ziyaret etti.

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan ve 2019 yılında 105 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı bu yıl 5. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Söyleşi programları ile birlikte çocuklara özel programların düzenlendiği kitap fuarında, yüzlerce yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluştu. Kitapseverler tarafından yoğun ilgi gören fuarı 4 günde yaklaşık 30 kişi ziyaret etti.

Osmaniyelilerin kitaba önem verdiğini ifade eden Mehmet Ali İnal, "Fuara bu yıl ilgi ve alaka çok güzel. Talep ve yoğunlukta çok fazla, Osmaniyelimiz gerçekten eğitime çok önem veriyor. Bunu kendimizde görmüş olduk. Katılımları bekliyoruz hafta sonuna kadar buradayız" dedi.

Fuarda aradığı tüm kitapları bulma imkanına sahip olduğunu söyleyen İsmail Daşlı, "Şehrimizde yapılan böylesi güzel etkinlik için öncelikle teşekkür ederiz. Aradığımız kriterlerdeki kitapları bulmak için güzel bir avantaj oldu. Ben mesela tarih kitaplarına ilgi duyuyorum. Aradığım her kitabı da bulduğum için mutluyum. İnsanlar aileleri ile falan geldiler kitap baktılar yazarlarla sohbet ettiler" diye konuştu.