Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ile Kadirli ve Toprakkale ilçelerinde hakkında hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G. ve 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası bulunan M.A. ile G.Ç'yi düzenlediği baskınla yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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