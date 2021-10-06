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Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği Osmangazi Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, öğrencilere yurt desteği görüşüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği

BURSA - Osmangazi Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında, öğrencilere yurt desteği görüşüldü. Başkan Mustafa Dündar, "Belediyemize yurt ihtiyacı için başvuran 30 öğrenciden 17'sini Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Yurdu'na yerleştirdik. Kükürtlü'de inşa ettiğimiz 96 öğrenci kapasiteli yurdumuzu da kısa bir zaman içinde hizmete açacağız" dedi.

Başkan Mustafa Dündar, meclis toplantısında, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce, meclis üyelerine geçen ay yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye olarak Osmangazi'nin 136 mahallesinde hizmetlerin devam ettiğini kaydeden Başkan Dündar, "Rutin belediye hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel ve tarihi mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Hisar'da 2 bin 400 yıl öncesine ait kalıntıların bulunduğu Hisar Arkeopark projemizde kazı çalışmaları önemli bir seviyeye geldi. Osmangazi'nin marka ürünleri olan siyah incir ve üzümü tanıtmak için geleneksel olarak düzenlediğimiz festivaller büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. 8 ülkeden 80 akademisyenin katılımıyla 9. Altay Toplulukları Sempozyumu'na ev sahipliği yaptık. 30 Ekimde TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un iştirakiyle Ahmet Cevdet Paşa Mecelle Sempozyumunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıklarını ve Türkiye'nin örnek okulu Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak'ın Tekno Fest'te birinci olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizleri sevindiriyor. Ayrıca yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimize de destek oluyoruz. Belediyemize yurt ihtiyacı için başvuran 30 öğrenciden 17'sini Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Yurdu'na yerleştirdik. Kükürtlü'de inşa ettiğimiz 96 öğrenci kapasiteli yurdumuzu da kısa bir zaman içinde hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile meclis toplantısı sona erdi.

Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği

Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği

Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği

Osmangazi'den öğrencilere yurt desteği
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Son Dakika Haberleri
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