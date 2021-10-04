Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar Sivas'ta onlarca vatandaş hasat edildikten sonra toprak altında kalan patatesleri tek tek elleriyle bularak topluyorlar Sivas'ta onlarca vatandaş hasat edildikten sonra toprak altında kalan patatesleri tek...

SİVAS (İHA) - Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar

Sivas'ta onlarca vatandaş hasat edildikten sonra toprak altında kalan patatesleri tek tek elleriyle bularak topluyorlar

SİVAS - Sivas'ta onlarca vatandaş hasat edildikten sonra toprak altında kalan patatesleri tek tek elleriyle bularak topluyorlar.

Sivas'ta Ekim ayının gelmesiyle toplama olgunluğa erişen patatesler hasat edildi. Çiftçiler tarlasını bir sonraki yıla hazırlamak için ise sürmeye başladı. Sivas Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan patates tarlasında hasat sonrası insan yoğunluğu yaşandı. Hasadın ardından tarla traktör yardımıyla sürülürken vatandaşlar hasat sonrası toprak altında kalan patatesleri topluyorlar. Derinde kalan patatesleri ise vatandaşlar çeşitli yöntemlerle bularak çıkarıyor. Çevre köylerden gelen onlarca vatandaş kışlık patates ihtiyacını ücretsiz olarak bu şekilde karşılıyor.

Toprağın altından bulmaya çalışıyorlar

Tarlaya patates toplamaya gelen Ahmet Yıldırım, "Patates söküldükten sonra tüccar alıp malını götürüyor. Götürdükten sonra tarlada kalanları biz köylüler, ihtiyacı olanlar gelip burada topluyoruz. Tarla sahipleri de tarlayı sürüyorlar ve patates çıkıyor. Böylelikle patates ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Herkes burada Sivas'tan geliyorlar, yukarı köyden geliyorlar. Burası yeni tarım alanı olduğu için şimdi herkes buraya geliyor. Görüneni alıyorlar sonradan gelenlerde görünmeyenleri toprağın altından bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Ramazan Tanrıverdi ise, "Kışlık yiyecek patatesimizi topluyoruz. Herkes gelip kendi yiyeceği kadarını ihtiyacı kadarını topluyor burada. Sivas'a bağlı olan köyler ilçelerden geliyorlar. Tahminimce 300'e yakın insan var burada" diye konuştu.

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar

Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Mehmet Topal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleriyle tek tek çıkartıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:30:43. #1.11#