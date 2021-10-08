İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce bıçağı kendi boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı - Haberler
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İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce bıçağı kendi boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce bıçağı kendi boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı

İstanbul Sultangazi'de polisin GBT uygulaması yaptığı sırada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için bir kişiyi rehin aldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri mahallede Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

BIĞAI BOYNUNA DAYADI

Hakkında yakalama kararı bulunan S.K., isimli kişi, motorize Yunus ekiplerinin denetimi sırasında polise yakalanmamak için üzerinde taşıdığı bıçağı kendi boynuna dayadı. Daha sonra bir kafeye giren S.K., burada bulunan bir kişiyi rehin aldı.

YUNUS POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bıçağı rehin aldığı kişinin boynuna dayayan S.K., polisin olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Motorize Yunus ekipleri, bir süre S.K.'yı ikna etmek için uğraştı. Yunus polisleri S.K.'yı kısa bir süre sonra etkisiz hale getirerek, rehin alınan kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan S.K., polis merkezi amirliğine götürüldü.

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