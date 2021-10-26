AYDIN (İHA) - Iğdır Konaklı Mahallesi'nde Onbaşı Hasan Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İş insanı Nimet Aydın tarafından yaptırılan caminin temel atma törenine Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, din alimleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma töreni, konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Temel atma töreninde konuşan Vali Sarıibrahim, caminin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederek "Allah hayırla başlamayı, hayırla tamamlamayı nasip eylesin" dedi. - IĞDIR

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