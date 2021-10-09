Ömrünü kuşlara adadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ömrünü kuşlara adadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ömrünü kuşlara adadı

Şanlıurfa'da 55 yaşındaki Mehmet Sakızcı, 30 yıldır güvercin yetiştiriciliği yapıyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 55 yaşındaki Mehmet Sakızcı, 30 yıldır güvercin yetiştiriciliği yapıyor.

Şanlıurfa'da özel zevklerin başında kuşçuluk geliyor. Hem hobi hem de bir meslek olarak sürdürülen kuşçuluk, Şanlıurfa'da oldukça yaygın. Kentin tarihi çarşılar bölgesinde yer alan güvercin pasajı, yüzlerce çeşit güvercinin yetiştirildiği dükanlarla adeta bir kuş pazarını andırıyor. Pasajda güvercin yetiştiriciliği ve satıcılığı yapan 55 yaşındaki Mehmet Sakızcı, 30 yıldır kuş yetiştiriciliği yapıyor. Sakızcı, "Yaklaşık 30 yıldır kuşların içerisindeyim. Eskiden evde beslerdim şimdi güvercin satıyorum. Yani bir meslek edindim. Bu meslekle 6 kişiye bakıyorum. Burada güvercinlerin çeşidi çok ve hemen hemen her kuşun bir özelliği vardır. Bunlardan bazıları aynalı, kırktelli, şahap gibi çeşitler de bulunur. Güvercin beslemek bir merak, bir hobidir. En güzel hobi de güvercindir. Güvercin olmasa imkanı yok yaşayamayız. Sabahtan akşama kadar güvercinlerin yanında oturuyoruz. Hayvanın bize bir zararı yok, bizimde onlara bir zararı yok. Bazen arkadaşlar gelir yavrularını alır gider. Yavruların çoğalması da güvercinin güzel bakılmasına bağlıdır. Ama bakamaz isen bir çift yine almaşsın. Şu anda çocuk güvercinleri var bizde 10 liradır. Öyle adamların beslediği güvercinler vardır 20 milyardan başlıyor, 100 milyara kadar vardır. Bende en ucuzu 150 lira, en pahalısı da 2 buçuk milyardır. Güvercinleri buğday, kişne, mısır, mercimek ile besliyoruz. Hayvana güzel bakar beslersen 12 yıla kadar yaşar. Gençler uyuşturucu kullanacağına güvercin beslesin. Benim bir oğlum var korkumdan onu sokağa göndermiyorum ama güvercin beslemeye gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Ömrünü kuşlara adadı

Ömrünü kuşlara adadı

Ömrünü kuşlara adadı

Ömrünü kuşlara adadı

Ömrünü kuşlara adadı

Ömrünü kuşlara adadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Kim Min-jae Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ömrünü kuşlara adadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:59:15. #1.17#