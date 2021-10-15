Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi! Ömer Koç serveti ne? - Haberler
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Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi! Ömer Koç serveti ne?

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Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi! Ömer Koç serveti ne?

Ömer Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 46. sırada yer almaktadır. Peki, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi nedir? Ömer Koç serveti nedir?

Osmanlı tarihi ve Atatürk'e olan ilgisi müze ve sergilerde kendini göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanatı da takip etmektedir. Yönetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ Arter, İstanbul Tiyatro Festivali gibi etkinliklere sponsor olmaktadır. Peki,Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi nedir? Ömer Koç serveti nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER KOÇ KİMDİR?

Mehmet Ömer Koç (d. 24 Mart 1962, Ankara) Türk iş insanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Rahmi Koç'un oğlu, Mustafa Koç'un kardeşi; Ali Koç'un ağabeyi olan Ömer Koç, Robert Kolejde lise eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesinden diplomasını almış ayrıca işletme yüksek lisansı yapmıştır. 2008 yılından itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç'un 21 Ocak 2016'daki ani vefatının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğini sürdürmektedir. Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfının mütevelli heyet başkanıdır.

Osmanlı tarihi ve Atatürk'e olan ilgisi müze ve sergilerde kendini göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanatı da takip etmektedir. Yönetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ Arter, İstanbul Tiyatro Festivali gibi etkinliklere sponsor olmaktadır.

SERVETİ

Ömer Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 46. sırada yer almaktadır.

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Haber: Ömer Koç kimdir? Ömer Koç kaç yaşında, nereli? Ömer Koç hayatı ve biyografisi! Ömer Koç serveti ne? - Haberler
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