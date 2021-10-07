KONYA (Haberler.com) - Ömer Atiker Holding, bünyesinde oto LPG/CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, ayakkabı, pazarlama, elektronik, dış ticaret ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firmayı barındıran holding. Atiker'in Konya'da yerleşik 55.000 m²'lik kapalı alana sahip tesislerinde 700'ü aşkın çalışanı ile ürettiği ürünlerin %60'ı 5 kıtadaki 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilmektedir. Peki, Ömer Atiker kimdir? Ömer Atiker Holding kimin?

ÖMER ATİKER KİMDİR?

Ömer Atiker Holding, bünyesinde oto LPG/CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, ayakkabı, pazarlama, elektronik, dış ticaret ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firmayı barındıran holding. Atiker'in Konya'da yerleşik 55.000 m²'lik kapalı alana sahip tesislerinde 700'ü aşkın çalışanı ile ürettiği ürünlerin %60'ı 5 kıtadaki 40'ı aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.

Tarihçe

1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından kurulan Atiker Metal A.Ş. ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve piyasa taleplerini göz önünde bulundurarak LPG ve CNG yakıt sistemleri üretimine yöneldi. Atiker'in ürettiği LPG ve CNG otogaz dönüşüm sistemleri dünyanın çeşitli ülkelerden alınan çok sayıda kalite belgesine ve homologasyona sahip. Türk Patent Enstitüsü, 2009 yılında Atiker markasını "tanınmış marka" olarak kabul etmiş, bu doğrultuda Paris Sözleşmesi kapsamında anlaşmaya taraf olan 196 ülkede tüm sınıflarda tescil şartı aranmaksızın koruma altına alındı. Ayrıca Konya Ekonomi Ödülleri 2014 ve Konya Ekonomi Ödülleri 2017'de farklı kategorilerde ödül aldı. 2009, 2014, 2015, 2016 yıllarında İstanbul Sanayi Odası(İSO) tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Atiker Metal A.Ş olarak yer aldı. Atiker, dünya piyasalarındaki rekabet yarışında önde olabilmek, değişen müşteri istek ve beklentilerini karşılayabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine özel önem atfetti, bu doğrultuda Ar-Ge birimi oluşturarak yazılım alanında da faaliyet gösterdi. Atiker Yazılım markasıyla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında ürettiği ERP çözümlerini yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine sundu. Atiker, sektördeki çalışmalarının yanı sıra bir dönem Konyaspor'a yaptığı sponsorluk ile de bilinmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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