Oltu'da park halindeki otomobil yandı
AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Oltu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
ERZURUM (AA) - Oltu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Erzurum Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri