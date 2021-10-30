Ölmeden önce yakınlarına öyle bir sürpriz yaptı ki, tabuttan gelen ses herkesi hıçkırığa boğdu
Sosyal medyada paylaşılan videoda, vefat eden bir adamın yakınları üzülmesin diye sesini kaydedip tabutun yanına koydurduğu anlar çok sayıda izlenme aldı. Adamın yakınlarının bir kısmı, sevdiklerinin sesini duyunca ağlarken, bazıları da adamın sözleriyle güldü.
Instagram'da günün en çok paylaşılan videosu, izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı. Söz konusu videoda, vefat eden bir adamın yakınları kendisini gömerken üzülmesin diye kaydettiği ses yer aldı.
BAZILARI AĞLADI BAZILARI GÜLDÜ
Adamın ölmeden önce "Tabutumun yanına koyun" diye vasiyet ettiği ses kaydı, bazı insanları ağlatırken bazı insanları da güldürdü. Adamın ses kaydında sert bir cisme vurarak, "Öldüm galiba, burada nefes alabilir miyim? Beni buradan çıkarın" dediği duyuluyor.
"DAHA DA AĞLARDIM"
Videoya sosyal medyada binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, böyle bir sürprizin kendilerini mutlu etmekten daha çok ağlatacağı görüşünü savundu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu bizi güldürmekten çok ağlatırdı" ifadelerini kullandı.