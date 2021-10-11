Olası İstanbul depreminin ardından tsunami riskine karşı önlemler artıyor

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da meydana gelmesi beklenen olası deprem ve sonrasındaki hasarlarla ilgili çalışmalarını sürdüren TED Üniversitesi'nin geliştirdiği ' Tsunami Tehdidine Karşı İstanbul İli Marmara Denizi Kıyıları Tahliye Planlaması ve Yönetimi' başlıklı proje, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Reuters'ın yayımladığı verilere göre araştırmacılar, 70 yıl içinde 7,0 veya daha büyük şiddette bir deprem olasılığının yüzde 95 olduğunu tahmin ediyor. Bu şiddetteki bir depremin 194 bin binayı ağır hasara uğratarak İstanbul'un nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını evsiz bırakacağı tahmin ediliyor. Oluşabilecek hasarı önlemek için yapılan çalışmalar ise devam ediyor. Son olarak TED Üniversitesi (TEDÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vedat Bayram tarafından yapılan 'Tsunami Tehdidine Karşı İstanbul İli Marmara Denizi Kıyıları Tahliye Planlaması ve Yönetimi' başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB-1001 ' Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı' kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

TSUNAMI TEHDIDINE KARŞI BIRÇOK ILÇEYE TAHLIYE TABELALARI YERLEŞTIRILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen İstanbul depreminin ardından olası tsunami riskine karşı birçok ilçeye tahliye yolu tabelaları yerleştiriyor. İlk olarak Büyükçekmece'ye yerleştirilen tabelalar 16 ilçede daha yer alacak. TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vedat Bayram ise deprem sonrası olası tsunami riski için geliştirdiği projesini şu sözlerle aktarıyor: Proje, İstanbul depremi sonrasında, ikincil afet olarak ortaya çıkabilecek tsunami tehlikesine karşı, Marmara Denizi kıyısındaki ilçelerindeki nüfusun emniyetli bir şekilde tahliyesi ve kriz anında alınacak en efektif önlemlerin neler olacağını ortaya koyacak. Her ne kadar bu çalışma tsunamilerden korunmak için geliştirilecek tahliye planlama ve yönetimi politikaları üzerine olsa da, proje sonuçları ülkemizde sıkça görülen diğer afetlere veya küresel ısınma/iklim değişikliği nedenleriyle görülebilecek yeni afet tiplerine yönelik olarak da kullanılabilecek.

PROJE TSUNAMI SIRASINDAKI TAHLIYE PLANLAMA VE YÖNETIM OPTIMIZASYONLARINI TEMEL ALIYOR

Proje çerçevesinde tsunami riski altındaki nüfusun trafik yoğunluğunu, yaya – araç etkileşiminden kaynaklanan karmaşayı dikkate aldığını belirten Öğretim Üyesi Dr. Vedat Bayram, "Proje yaya, araçlı, tahliye planlama ve yönetim optimizasyon modelleri ve çözüm yöntemleri konularını geliştirecek bir kapsama sahip" diyerek projenin amacından bahsetti. Dr. Vedat Bayram'ın öncülüğünde 36 ay sürecek projenin etkilerinin ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı'na "Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre" ve "Afet Yönetimi", T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'na, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarına ve Afet Riskini Azaltma için Sendai Çerçevesi'ne katkı sağlayacağı öngörülüyor.