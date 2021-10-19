Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil hangi tarihte başlıyor? 2021-2022 MEB takvimi!
Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler, uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitim, tüm kademelerde haftada 5 gün olacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatili ne zaman? Peki, Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil hangi tarihte başlıyor? 2021-2022 MEB takvimi!
'Okullar ne zaman tatil olacak?' sorusu öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Ara tatili ve dönem tatillerini merak eden öğrenciler okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil hangi tarihte başlıyor? 2021-2022 Meb takvimi! İşte detaylar haberimizde...
Birinci dönem 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
* Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü bitecek.
* Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.