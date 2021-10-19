'Okullar ne zaman tatil olacak?' sorusu öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Ara tatili ve dönem tatillerini merak eden öğrenciler okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil hangi tarihte başlıyor? 2021-2022 Meb takvimi! İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK 2021?

Birinci dönem 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

* Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü bitecek.

* Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YAYRIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

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