Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da diğer öğrencilerle tartışan lise öğrencisi önce havaya, ardından olay yerine gelen polise ateş açarak kaçtı.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da diğer öğrencilerle tartışan lise öğrencisi önce havaya, ardından olay yerine gelen polise ateş açarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 lise öğrencisi okul önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okulda görevli olan polisin geldiğini gören öğrencilerden biri, belinden çıkarttığı tabanca ile önce havaya, ardından polise ve tartıştığı kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. 13 el ateş eden öğrenci kayıplara karışırken, polis olaya karışan şüphelileri arıyor. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

 Gazı çakmakla kontrol eden yaşlı kadın feci şekilde yaralandı

Gazı çakmakla kontrol eden yaşlı kadın feci şekilde yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Muslera Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:37:05. #1.13#