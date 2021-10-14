Öğretmenler Cudi Dağı'na bisiklet sürüp, mağarada çiğ köfte yedi

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, "Bu sene yeni atanan öğretmenlerimizle hali hazırda devam eden öğretmenlerimizi bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istedik" dedi.

Yapılan etkinlikten büyük keyif aldıklarını anlatan öğretmenler, ortamı ve doğayı tanıma adına güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.