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Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel
Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi

Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları davete Belediye Başkanı Enver Dinçer ile birlikte icabet ederek, öğrencilerle birlikte türküler söyledi.

AKSARAY (İHA) - Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları davete Belediye Başkanı Enver Dinçer ile birlikte icabet ederek, öğrencilerle birlikte türküler söyledi.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya ulaşarak yapacakları çiğ köfte partisine davet etti. Öğrencileri kırmayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve daire müdürlerini de alarak öğrencilerin davetine katıldı. Aksaray Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer ilk önce öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğrenciler çiğ köfte masasını sererek çiğ köfte yoğurdu. Bu sırada öğrenciler saz ve gitarla Türk sanat müziği çalarken, Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer de türkü söyleyerek öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerin çalıp protokolün söylediği çiğ köfte partisinde daire müdürleri de oyun havası eşliğinde oynayarak eğlendi.

Öğrencilerle birlikte olmanın çok güzel olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, davetlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrencilerin her zaman arkasında ve destekçisi olduklarını vurguladı.

Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi

Öğrenciler çaldı, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer söyledi

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