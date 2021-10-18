Öğr. Gör. Dr. Suzan DENİZ Yeni

Yüksekokulumuz öğretim görevlilerinden Öğr. Gör. Suzan DENİZ, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Prof. Dr. Nejdet NEYDİM danışmanlığında yazmış olduğu "Çocuk Edebiyatı'nda Distopik Bağlam ve Çocuğun Biyopolitikası" adlı doktora tezi çalışmasını başarı ile tamamlamış ve Doktor unvanını almıştır.

Hocamızı gönülden kutlar ve başarılarının devamını dileriz.

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