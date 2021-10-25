OGM MATERYAL İLE YAZILIYA HAZIRLANIYORUM BAŞLIYOR

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ogmmateryal ekibi olarak öğrencilerimiz için yeni bir proje başlatıyoruz.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik olarak konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı çalışma 26 Ekim 2021 Salı günü saat 17. 30'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı ve ogmmateryal web sitesi üzerinden yayımlanacak olan örnek sınav soruları ve çözümleriyle, yazılı dönemi öncesinde öğrenciler kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı sorularını alanlarında tecrübeli öğretmenlerimiz çözeceklerdir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi youtube kanalı ve Ogmmateryal web sitesinde 9, 10, 11, 12. sınıflara yönelik olarak oynatma listeleri oluşturulmuş; Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerine ait toplam 30 ders videosu hazırlanmıştır.

26 Ekim 2021 Salı saat 17. 30'dan itibaren 9, 10, 11, 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim 2021 Çarşamba saat 17. 30'dan itibaren, Türk dili ve edebiyatı, matematik, felsefe derslerine yönelik videolar yayınlanacaktır. Öğrencilerimiz videolarda yer alan soruları ve soru çözümlerini pdf olarak indirilebilecektir.

9. SINIFLAR

http://meb. ai/eKaVEg

10. SINIFLAR

http://meb. ai/ssV9BL

11. SINIFLAR

http://meb. ai/J3mHid

12. SINIFLAR

http://meb. ai/fDXLcL

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