Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında Off-Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken araçta mahsur kalanlar araç camından çıkartıldı.

Olay Erzurum- Tortum karayolu tafta mevkiinde meydana geldi. Düğün organizasyonu için çekim yapmaya giden Mehmet Sinan Bilen ve 2 kişi, 25 AAT 840 plakalı arazi araçlarıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Sinan Bilen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken yarısına kadar suya gömülen araçta bulunan diğer 2 kişi ise aracın camından çıkartılarak kurtarıldı.

Suya gömülen araç ise başka bir Off-Road aracıyla çelik haltlarla çekilerek çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken hastanede tedavi altına alınan sürücü Bilen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

 Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

 Ölü doğurduğu bebeğinin mezarı açıldı, engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra yakalandı

Ölü doğurduğu bebeğinin mezarı açıldı, engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Off-Road aracı dereye uçtu, mahsur kalanlar camdan çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:51:51. #1.11#