Odunpazarı Cumhuriyet Bayramı'nı Gazapizm ile kutlayacak

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - . Rap müziğin güçlü sesi Gazapizm'in sahne alacağı konser, 28 Ekim Perşembe Günü saat 20.00'de Adalar'da olacak.

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Adalar'da ücretsiz halk konseri düzenliyor. "Hayatın heyecanı yok" şarkısı dillere pelesenk olan Rap müziğin sevilen sesi Gazapizm'in sahne alacağı konser, 28 Ekim Perşembe Günü saat 20.00'de başlayacak. "Yaşanılacak Güzel Günler İçin Adalar'da Buluşuyoruz" sloganı ile gerçekleştirilecek olan konserde, Gazapizm sevilen şarkılarını Eskişehirliler için seslendirecek.

"YAŞANILACAK GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI OLSUN"

Tüm Eskişehirlilerin konsere davetli olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Cumhuriyet Bayramımızı bu ülkenin umudu gençlerimizle ve tüm hemşehrilerimizle coşkuyla kutlamak istedik. Cumhuriyet'e, bayramımıza yakışır bir kutlama olsun. Bu konser, yaşanılacak güzel günlerin de başlangıcı olsun. Ben, tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamak, birlikte şarkılar söylemek için 28 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Adalar'a davet ediyorum" dedi.

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