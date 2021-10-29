Ödemiş, Tire, Urla ve Kemalpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İzmir'in Ödemiş, Tire, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe stadında düzenlenen törende Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş, vatandaşların bayramını kutladı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Uyan, Başsavcı Vekili Mert Aşkaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Emniyet Müdürü Hasan Özge de katıldı.

Saraçoğlu Caddesinde de yerel bir televizyon kanalı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle 3 bin Türk bayrağı baskılı balon uçuruldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılan vatandaşlardan Şefika Ayvaz, 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla yaşadıklarını belirterek "Böyle bayramları çok özlemişiz" dedi.

Tire

Tire'de kutlamalar Gölet Şenlik alanında ilk ve orta okul öğrencilerinin katıldığı geçit töreni ile başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprağı bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Urla

Urla'da ise Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü 12 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sergiledi.

Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Kaymakam Dayanç, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, kahraman ordusuyla omuz omuza vererek, "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla destansı bir kurtuluş mücadelesi ortaya koymuş, neticesinde elde edilen şanlı zaferlerle Anadolu'nun ebed müddet Türk yurdu olduğu hususu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Akabinde 29 Ekim 1923 yılında, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Milli birlik ve beraberlik içerisinde gücümüze güç kattığımız müddetçe Türkiye Cumhuriyeti emin adımlarla yoluna devam edecek ve Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Kemalpaşa

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen kutlama programında ise Kaymakam Sarı ve Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı vatandaşların bayramını kutladı.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Hasan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Halil Yaşar Güzel ile diğer daire amirleri de katıldı.

Törende öğrenciler, bando takımı eşliğinde tören geçişi gerçekleştirdi.