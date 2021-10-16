TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Sahra ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Sahra kimdir? O Ses Sahra kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE SAHRA KİMDİR?

Sahra bilgen 26 yaşında. Yarışmaya Anakara'dan katılıyor. İlkokul 1'den bu yana müzikle uğraşıyor. Çeşitli müzik türlerinde şarkılar söylüyor,. Sahra ilk elemede yarışmaya veda etti.

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