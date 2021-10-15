Nurdağı Kaymakamı Korkmaz muhtarların taleplerini dinledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Nurdağı Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kaymakam Sinan Korkmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplantıya maskeli, dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.

Kaymakam Korkmaz, ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemek, halka daha iyi hizmet vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Korkmaz ve daire amirleri, muhtarların sorularını cevaplandırdı.