Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. olağan genel kuruluna katıldı

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. Olağan Genel Kurulu Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turhan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve davetliler katıldı.

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