Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybettiANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç doktorun annesi Yasemin Şen, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)