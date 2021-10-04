Nobel Tıp ödüllerinin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Nobel Tıp Ödülünü kim kazandı 2021? Bu sene Nobel Tıp Ödülünü kimler aldı? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ödül aldı mı? merak ediyor. Nobel Tıp ödüllerine en büyük adaylar Uğur Şahin ve Özlem Türeci geliyordu. Peki, Nobel ödüllerini kim kazandı?

NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD'li bilim insanı David Julius, yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

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- David Julius

- Ardem Patapoutian

BUGÜNE KADAR 111 ÖDÜL VERİLDİ

Fizyoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DAVID JULIUS KİMDİR?

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

ARDEM PATAPOUTIAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.

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