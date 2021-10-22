Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi! Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş merak konusu oldu. İşte Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilen Nilsu Berfin Aktaş kimdir, Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1998 Kaç yaşında: 23 yaşında Nereli:Ankara TV şovları: Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.

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