Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi! Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi! Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli?

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Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi! Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilsu Berfin Aktaş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler. Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi. Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş merak konusu oldu. İşte Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilen Nilsu Berfin Aktaş kimdir, Nilsu Berfin Aktaş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1998

Kaç yaşında: 23 yaşında

Nereli:Ankara

TV şovları: Kuzey Yıldızı İlk Aşk

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. Yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' projesinde Gökçe karakterine hayat verecek.

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