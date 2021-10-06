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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu görevine başladı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu görevine başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Hasan Uslu, görevine başladı.

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Hasan Uslu, görevine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında düzenlenen törende önceki Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, görevini Prof. Dr. Hasan Uslu'ya devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uslu, atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerine teşekkür etti.

Atamanın üniversiteye, Niğde'ye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Uslu, 4 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten ve üniversiteye fiziki, akademik ve sosyal anlamda büyük hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Muhsin Kar'a teşekkür etti.

Görevi devreden Prof. Dr. Muhsin Kar ise Uslu'ya başarı dileklerinde bulunarak, görevi süresince akademik özgürlük, demokratik ortam ve öğrenci merkezli bir yönetim anlayışının uygulanmasında çalışmalarına destek veren akademik ve idari bütün personele teşekkür etti.

Prof. Dr. Hasan Uslu

1980 yılında Niğde'de doğan Uslu, ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 2002 yılında mezun olan Uslu, 2005 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı.

Uslu, 2007-2009 yılları arasında Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi, 2009-2011 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı aldı. 2017-2018 yıllarında Esenyurt Üniversitesi'nde profesör olan Uslu, 2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Profesör olarak görev yaptı. Prof. Dr. Hasan Uslu, evli ve bir çocuk babası.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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