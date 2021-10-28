Niantic'in geliştirdiği Pikmin Bloom, iOS ve Android'e çıkış yaptı

Niantic'in yeni oyunu Pikmin Bloom, küresel lansmanına başladı. Geliştirici, Nintendo ile ortak bir proje olarak faturalandırılan uygulamanın "önümüzdeki günlerde App Store ve Google Play'de kullanıma sunulacağını" söylüyor. Dağıtım, yavaş yavaş dünyanın geri kalanına ulaşmadan önce Avustralya ve Singapur'da çıkış yapacak.

Pikmin Bloom ilk olarak Mart ayında Niantic ve Nintendo arasındaki yeni iş birliğinin bir parçası olarak duyuruldu. Pikmin, Pokemon Go gibi insanların açık havada yürümesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Pikmin Bloom'da oyuncular tohum toplayarak ve ekerek pikminleri toplayabilirler. Büyümeleri için Pokemon Go'da yumurtadan çıkmak gibi belirli bir mesafe yürümeniz gerekmektedir.

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Oyuncular çiçek açmalarını sağlamak için pikminlerini besleyebilir ve daha sonra yapraklarını toplayabilirler, bu da diğer oyuncuların görmesi için yürürken bir çiçek römork oluşturmanızı sağlar.

Pikmin Bloom'daki en ilgiç özelliklerden biri oyunun bir tür günlük olmasıdır. Oyun, ne kadar yürüdüğünüz, topladığınız pikmin ve ziyaret ettiğiniz yerler hakkında bilgi kaydeder ve günün sonunda size küçük bir video sunar. Daha kişisel hale getirmek için notlar ve fotoğraflar bile ekleyebilirsiniz. Tabii ki, gerçek dünyada da sevimli küçük dostlarınızı görebilmeniz için bir AR modu da yer alıyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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