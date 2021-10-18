Neymar futbolu bırakıyor mu? Neymar JR futbolu bıraktı mı? sorularının yanıtı araştılıyor. Neymar futbolu bırakacak mı sorusu, yıldız futbolcunun yapmış olduğu açıklamanın ardından gündeme geldi. Psg ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, futbol hayatını bitirebileceğinin sinyalini verdi.

NEYMAR FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

29 yaşındaki futbolcu, futbol yaşantısını sürdürecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Brezilya Milli Takımı'nı bırakacağı kesin gözüyle bakılırken, kariyerini bitirip bitirmeyeceği merak konusu oldu.Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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