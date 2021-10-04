New World oyununda oyunculara herhangi bir neden sunulmadan banlanıyorlar - Haberler
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New World oyununda oyunculara herhangi bir neden sunulmadan banlanıyorlar

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
New World oyununda oyunculara herhangi bir neden sunulmadan banlanıyorlar

Amazon, oyundan banlananlar için herhangi bir gerekçe sunmadan oyuncuları banlıyor.

Amazon'un New World'ü, lansman sorunlarından payına düşeni alıyor. Oyunun sınırlı sunucu kapasitesi, bir dizi oyuncunun içeri girmek için saatler beklemek zorunda kalmasına neden oldu. Amazon bu sorunları ele alıp düzeltmek için çalışmalara başladılar.

Bir Steam tartışma başlığındaki gönderide Steam tartışmalarında, oyuncuların New World oyunundan yasaklanmasındaki olası suiistimallerle ilgili çok sayıda yorum bulunuyor. Bu tartışmalar, yasağı garanti eden davranış türü hakkındaki geniş görüş çeşitliliğini göstermektedir.

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Herhangi bir oyuncu rahatsız hissederse veya hoşlanmadığı davranışlardan şikayet ederse, görünüşe göre geliştiriciler bu kararı destekleyecek herhangi bir kanıt olmadan oyuncuları yasaklayabilecek.

Konuşmada kötü bir dil kullanmaktan dolayı yasaklanmak biraz zor olsa da, bunun nedeni muhtemelen biraz ince ayar gerektiren otomatik bir sistemdir. Ancak bu teori, bazı yorumcuların otomatik yasaklama sistemiyle ilgili gönderilerinin ve geri bildirimlerinin Amazon tarafından silindiği de iddia ediliyor.

Geliştiriciler tüm yasakların gözden geçirileceğini söyledi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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