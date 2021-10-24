NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni - Haberler
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NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

AA / Mostafa Bassim Adly - Haberler | Güncel

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı Anma törenine katılanlardan görüntü Törene katılanların hüzünlenmesi NEW MEXİCO...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni

Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı

Anma törenine katılanlardan görüntü

Törene katılanların hüzünlenmesi

NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni
AA / Mostafa Bassim Adly - Son Dakika Haberleri
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