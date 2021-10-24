NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni
AA / Mostafa Bassim Adly - Haberler | Güncel
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı Anma törenine katılanlardan görüntü Törene katılanların hüzünlenmesi NEW MEXİCO...
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni
Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı
Anma törenine katılanlardan görüntü
Törene katılanların hüzünlenmesi
NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.