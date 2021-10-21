Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı - Haberler
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Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Til köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 12 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tarım işçilerinin, patates hasadından döndükleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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