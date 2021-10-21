Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Hüseyin K. idaresindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs, Derinkuyu-Til köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 11 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri