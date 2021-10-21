Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı - Haberler
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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs, Derinkuyu-Til köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 11 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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